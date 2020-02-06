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06.02.20 10:43

Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках главного государственного инспектора Главного Управления Гоструда в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от частных предпринимателей "откаты" за непринятие мер реагирования на выявленные нарушения трудового законодательства.

В частности, злоумышленник хотел получить от местного коммерсанта $1000 за неотражение имеющихся нарушений в сфере охраны труда и предоставления разрешения на продолжение хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали инспектора в центре Одессы во время получения $500 - заключительной части взятки. Получение должностным лицом первой половины оговоренной суммы были задокументированы в конце прошлого года.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. 

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и установления возможной причастности других должностных лиц Гоструда к коррупционной схемы.

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Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ 01
Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ 02
Чиновник Гоструда разоблачен на получении $1 тыс. взятки в Одессе, - СБУ 03

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