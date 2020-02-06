Рейсовый автобус с 19 пассажирами перевернулся на Одесчине, двое травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся. Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам автобуса добраться до места назначения.

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