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06.02.20 13:45

В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина. ФОТО

Файл с записями премьер-министра Алексея Гончарука создавался на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твитере пользователь Eugen Sakal, опубликовав метаданные файла. 

"Метаданные - они схраняются в оригинальном файле, а телеграм не обжимает МР3, а сохраняет в облаке как есть оригинал файла или фото, если отправить (опубликовать в телеграме) как файл", - написал он.

В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста 1+1 Куксина 01В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста 1+1 Куксина 02

"Файл прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит мета-данные, которые указывают на его монтаж на компьютере приближенного к нардепу Дубинскому журналиста Евгения Куксина", - написал в Telegram журналист Сергей Лещенко.

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5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

В метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия приближенного к нардепу Дубинскому журналиста 1+1 Куксина 03

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