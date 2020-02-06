Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины во Львовской области, опасное вещество было разлито на тротуаре по улице Выговского на 15 квадратных метрах возле одного из крупнейших рынков города. Чтобы никто из людей не пострадал, полицейские сразу огородили место лентой.
На месте происшествия работали сотрудники отделения радиационно-химической и биологической хащиты ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. Спасатели собрали 800 грамм ртути и обработали территорию загрязнения специальными средствами. Собранную ртуть передали на утилизацию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.