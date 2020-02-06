Рядом с остановкой общественного транспорта во Львове обнаружили почти килограмм разлитой ртути. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины во Львовской области, опасное вещество было разлито на тротуаре по улице Выговского на 15 квадратных метрах возле одного из крупнейших рынков города. Чтобы никто из людей не пострадал, полицейские сразу огородили место лентой.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На месте происшествия работали сотрудники отделения радиационно-химической и биологической хащиты ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. Спасатели собрали 800 грамм ртути и обработали территорию загрязнения специальными средствами. Собранную ртуть передали на утилизацию. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-сотрудник прокуратуры с подельниками пытался продать 56 кг ртути стоимостью около 500 тыс. грн в Ривном, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества. ФОТОрепортаж