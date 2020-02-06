Рейсовая маршрутка слетела в кювет и перевернулась под Мелитополем: пятеро пассажиров госпитализированы. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

По данным полиции, водитель пассажирского микроавтобуса "Mercedes Sprinter", мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров, четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу.

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Фото: сайт Нацполиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.