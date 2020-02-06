Мужчина пытался попасть в Польшу по паспорту брата-близнеца, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Чтобы попасть в Польшу, мужчина хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца.

"И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе", - говорится в сообщении.

28-летний житель Кривого Рога объяснил, что решил поехать за границу по паспорту брата, так как не имел своего документа.

Правонарушителя не пропустили через границу,а чужой документ изъяли.

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