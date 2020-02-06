Контрафактные сигареты на сумму около 1 млн грн изъяты на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Ковеля планирует наладить незаконный сбыт на территории региона оптовых партий контрафактных сигарет, производства одной из соседних стран. "Товар" он намеревался постоянно получать из-за границы и сбывать владельцам мелких торговых точек.

Правоохранители остановили грузовик злоумышленника в Любомльском районе области. Во время осмотра транспортного средства выявлено более 13 500 пачек сигарет иностранного происхождения без марок акцизного сбора.

Аналогичную схему блокировали и в районе Ковеля. На этот раз в автомобиле злоумышленницы обнаружили 10 тыс. пачек контрафакта на 400 тыс. грн.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

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