Тимошенко и микрофон Разумкова, блокада трибуны и стычка Власенко с Дмитруком в президиуме, - день работы ВР 6 февраля. ФОТОрепортаж

С самого утра в Раде был президент Владимир Зеленский, который принял участие в заседании фракции "Слуга народа".

"Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о рынке земли.

Вместе с тем, сразу после открытия заседания спикер ВР Дмитрий Разумков сразу же объявил перерыв, который затянулся на 1,5 часа.

Тем временем, под Радой и ОП проходят митинги против открытия рынка земли.

Пока продолжался перерыв трибуну ВР заблокировали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ.

При попытке спикера и первого вице-спикера занять свои места в президиуме произошлим потасовки нардепов: "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот". В ходе стычек, Тимошенко повредила микрофон Разумкова и ранила свой палец до крови.

Также в сессионном "слуга народа" Максим Ткаченко вел дискуссию с нардепом от "Батькивщины" Кучеренко: "За "клоуна", бл#дь, вы сейчас п#зды получите".

Тем временем, Рада приступила к рассмотрению законопроекта о рынке земли: ко второму чтению поданы более 4 тыс. поправок.

Рабочий день Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народа" "охраняют" президиум Рады от блокирования: Юрий Корявченков (крайний справа), Артем Дмитрук (крайний слева)

Беседа нардепов.

Дмитрук поправляет кресло спикера ВР.

Нардеп от "Свободы" Оксана Савчук (внефракционная) фотографируется с патриотическим вазоном.

Селфи Виктории Сюмар (ЕС), Андрея Клочко (СН) с коллегой.

Евгений Брагар, который недавно посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы".





Виктория Сюмар (ЕС) и Александр Ткаченко (СН).

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук обращается к парламентариям.

Президиум ВР "под охраной".





Александр Кабанов (СН) наблюдает за происходящим в зале.

Сергей Власенко ("Батькивщина") завязывает шнурки беседуя с коллегой из "Голоса" Олегом Макаровым.

Беседа нардепов.

Максим Пашковский (СН).

"Слуги народа": экс-журналист "1+1" Сергей Швец (по центру, в очках), Олег Марусяк (крайний слева, сидит), Марьяна Безуглая (крайняя справа, сидит).

"Увесистый законопроект": Вячеслав Рублев (СН) с полной версией законопроекта о рынке земли.

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") в президиуме Рады.

Тимошенко начала блокирование трибуны Рады.

Тем временем, к президиуму устремились "слуги народа".

"Слуга народа" Дмитрук не пускает Власенко к Тимошенко.

Нардепы оживленно снимают стычку Дмитрука и Власенко.

Власенко все никак не может попасть в президиум Рады.

Парламентарии показательно пытаются не трогать друг друга руками. По их мнению, наверное, так это будет выглядеть менее агрессивно и более уместным для парламента.





В итоге, Дмитрук оттеснил Власенко.

Власенко рассказывает Стефанчуку о поведении Дмитрука.

Еще одна попытка Власенко прорваться в президиум.

Но кордон "слуг народа" непробиваем.

Тем временем, "слуги народа" окружили Юлию Тимошенко и пытаются разблокировать рабочее место спикера Дмитрия Разумкова.

Тем временем, трибуну заблокировали нардепы от ОПЗЖ.

Некоторые нардепы делают селфи, все-таки, первое блокирование трибуны и президиума на этой сессии.

Блокада президиума и трибуны ВР.

Глава фракции СН Давид Арахамия пытается что-то сообщить в президиум.

Арахамия прорвался в президиум, где свои места уже заняли Разумков и Стефанчук. Тем временем, Юлия Тимошенко держит микрофоны Разумкова.

В президиум прорвался Юрий Бойко (ОПЗЖ).

Блокада президиума ВР.

Наталья Королевская (ОПЗЖ) в окружении Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) и Ильи Кивы (ОПЗЖ) выступает с трибуны Рады.

Тем временем, Дмитрий Микиша (СН) пытается прочитать что-то на смартфоне, при этом не показав журналистам.

Елена Мошенец (СН).

Елена Копанчук (СН) пытается разобраться с программами на своем ноутбуке.

Алексей Гончаренко (ЕС) выступает с трибуны.

Нина Южанина (ЕС) выступает с трибуны.

Фото: Цензор.НЕТ