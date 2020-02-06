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06.02.20 23:15

Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные. ФОТО

Зоозащитники обнаружили на базе отдыха частный зверинец, хозяева которого не справляется с прокормом животных и готово отдать их в добрые руки.

Об этом написала в Facebook вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Марина Суркова, информирует Цензор.НЕТ.

"На территории базы отдыха недалеко от Харькова мы обнаружили в вольерах с цементным полом 5 медведей (2 из которых гималайские), 2 львов, одинокого тигра, такую же пантеру, двух пеликанов (в вольере с пустым бассейном и наполовину пустым ведром с протухшей водой), баранов в загоне (без сена), куропаток и фазанов. Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность..." — написала она.

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По словам зоозащитницы, ни в одном из вольеров нет и следов пищи.

"Руководство этой базы ушло на общение с нами и пообещало отдать добровольно указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились что нужна помощь в кормлении животных", — добавил Суркова.

Волонтеры ищут для животных убежище, а пока он не найдено, просят помочь с едой для зверей.

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Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 01Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 02
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 03
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 04
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 05
Медведи, львы, тигр и пантера: на базе отдыха под Харьковом голодают дикие животные 06

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