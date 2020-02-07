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07.02.20 10:39

Двум участникам "самообороны Крыма" сообщено о подозрении, - МВД. ФОТО

Фигуранты несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту. В частности, они задерживали проукраински настроенных крымчан. Всего за полтора года полицейские установили полные анкетные данные более 1300 участников НВФ. Следователи сообщили о подозрении 225 пособникам оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Следователи Главного управления полиции Крыма сообщили о подозрении двум участниками незаконного вооруженного формирования так называемой "самообороны Крыма". Фигурантам инкриминируют совершение преступления против общественной безопасности, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК Украины (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований).

Полицейские установили, что злоумышленники в течение февраля-марта 2014 несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту вблизи г. Красноперекопск. Они осуществляли проверку документов и обыски автомобилей с целью выявления и задержания проукраински настроенного населения АР Крым.

За время "службы" подозреваемые были награждены медалями "За защиту Крыма" и "За возращение Крыма". Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Двум участникам самообороны Крыма сообщено о подозрении, - МВД 01

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