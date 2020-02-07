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07.02.20 12:37

Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В результате инцидента с применением оружия, два человека получили огнестрельные ранения. Мужчина находится в больнице. Правоохранители проводят первоочередную проверку и определяются с правовой квалификацией преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатской области.

Сегодня, 7 февраля, в 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24 и 40 лет . Сейчас они находятся в медучреждениях.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

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Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция 01
Перестрелка в Мукачево, двое мужчин ранены, - Нацполиция 02

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