Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт под Славянском, обезвредив готовую к использованию РПГ-22, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как сообщили в штабе, гвардейцы уничтожили РПГ-22, найденную под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ "Север".

"Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по состоянию боеприпаса, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - рассказал командир группы разминирования в ОТУ "Север".

Также он подчеркнул, что в случае воплощения преступного замысла, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, ведь автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.

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Фото: пресс-центр ОС/Facebook