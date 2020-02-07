18-летняя девушка смертельно ранила инструктора тира в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

Около 13.00 в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире, расположенном на улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор.

Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельно ранила работника тира 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

По факту умышленного убийства 64-летнего мужчины начато досудебное расследование.

Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

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