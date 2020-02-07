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07.02.20 16:36

Бывшая супруга предпринимателя "заказала" его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали организатора преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ривного подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства.

Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы - частный предприниматель из Хмельницкой области. В случае его смерти женщина получила бы немалое состояние, поскольку его имущество досталось бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4.5 тыс.

Сотрудники СБУ провели инсценировку убийства предпринимателя. А для предоставления доказательств "ликвидации жертвы" было снято постановочное видео.

Задержали заказчицу в Ривном рядом с ее домом во время передачи "киллеру" денег.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

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Бывшая супруга предпринимателя заказала его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ 01
Бывшая супруга предпринимателя заказала его за $4,5 тыс. в Ривном, - СБУ 02

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