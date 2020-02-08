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08.02.20 11:23

ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни. ФОТО

Государственное бюро расследований разоблачило директора одного из предприятий Волынской области на хищении 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм для армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отметили в Бюро, директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ.

"Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области. Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, взамен щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не совершалась надлежащая гидроизоляция конструкций", - сообщили в ГБР.

ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни 01
ГБР разоблачило хищение 6,2 млн гривен при строительстве казарм ВСУ на Волыни 02

Директору предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

На данный момент проверяется причастность военнослужащих к растрате бюджетных средств.

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