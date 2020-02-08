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08.02.20 11:55

Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали депутата одного из городских советов Винницкой области, который, заручившись поддержкой городского головы и еще трех пособников, обещал предпринимателю обеспечить голосование за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Согласно информации прокуратуры, двое из пособников депутата являются "влиятельными в криминальном мире лицами". Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали предпринимателю безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме $100 тыс.

"При попытке получения части денежных средств неправомерной выгоды в сумме $20 тыс. указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также средства в сумме $46,5 тыс., 6,7 тыс. евро, 75 тыс. грн и оружие, - добавили в прокуратуре.

Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 01
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 02
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 03
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 04
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 05
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 06
Депутат горсовета на Виннитчине требовал у бизнесмена $100 тыс. за голосование о предоставлении 10 га земли 07

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по ч.3 ст.368 УК Украины.

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