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08.02.20 12:49

Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ "Майорское" в зоне проведения ООС. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ Майорское в зоне проведения ООС 01

В ходе визита заместитель командующего операции Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак ознакомил гостей с актуальной информацией о ситуации в зоне ООС.

Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ Майорское в зоне проведения ООС 02

Ганущак сообщил, что российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения. Также зафиксированы единичные случаи нарушения режима "Тишина" на отдельных участках разведения войск, где враг вел провокационные обстрелы.

Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ Майорское в зоне проведения ООС 03

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Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ Майорское в зоне проведения ООС 04

Кроме этого, делегация Дании посетила КПВВ "Майорское", где ознакомилась с порядком и условиями пересечения линии разграничения. Пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта въезда-выезда.

Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ Майорское в зоне проведения ООС 05

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Глава МИД Дании Кофод посетил КПВВ Майорское в зоне проведения ООС 06

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