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08.02.20 17:16

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины ликвидировала в Обухове (Киевская область) нарколабораторию по изготовлению метадона и амфетамина, организованную бывшими полицейскими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. В месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 амфетамина. "Товар" наркодельцы сбывали дилерам по всей территории Украины. За полученные деньги участники группировки покупали дома, квартиры и элитные автомобили.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 02

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В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 03

Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства", правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 4,9 млн гривен. Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, который находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 04

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В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 05

Сотрудники спецслужбы задержали в нарколаборатории, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, трех участников группировки. Среди них двое организаторов - бывших полицейских.

В Обухове ликвидирована крупная нарколаборатория, организованная бывшими полицейскими, - СБУ 06

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Продолжается досудебное следствие по ст. 207 Уголовного кодекса Украины. решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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