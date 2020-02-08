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08.02.20 19:29

Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине. ФОТОрепортаж

На фасаде средней общеобразовательной школы в селе Себино Новоодесского района Николаевской области установили мемориальную доску Юрию Волку, погибшему 10 октября 2019 года на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную facebook-страницу 36-й ОБрМП, торжественное открытие памятки прошло 8 февраля.

"Война на востоке Украины унесла множество жизней наших воинов. Мы как боевое подразделение - не исключение.

10 октября 2019 года, выполняя задание в составе Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВС Украины по отражению российской агрессии в Приазовском направлении, от вражеской пули погиб старший матрос Юрий Волк.

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Сегодня, 8 февраля, чтобы увековечить память морского пехотинца, который ушел в вечность, выполняя миссию защиты Родины, в селе Себино Новоодесского района Николаевской области в общеобразовательной школе открыли доску памяти погибшему собрату.

В рамках торжественного мероприятия был организован и проведен волейбольный турнир имени старшего матроса Юрия Волка.

Почтить светлую память погибшего морского пехотинца пришли представители Себинского сельского совета, учащиеся и учителя учебного заведения. Среди присутствующих на открытии мемориальной доски - родные воина, товарищи и его боевые побратимы.

В своем слове заместитель командира батальона морской пехоты выразил искреннее уважение родителям и благодарность за сына-героя, который вечно будет жить в сердцах.

Торжества сопровождались музыкальными номерами военного оркестра бригады.

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Доска памяти в школе была установлена при содействии и финансовой поддержке подразделения морской пехоты, где непосредственно проходил службу Юрий Волк", - отмечается в сообщении.

Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 01
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 02
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 03
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 04
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 05

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Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 06
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 07
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 08
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 09
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 10

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Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 11
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 12
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 13
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 14
Мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 36-й ОБрМП Юрию Волку открыли на фасаде школы на Николаевщине 15
Фото: facebook.com/36obrmp

Юрий Волк родился 10 сентября 1997 года в селе Себино Новоодесского района Николаевской области. В 2014 году получил полное среднее образование в Себинской общеобразовательной школе, после чего некоторое время подрабатывал на разных работах. Затем его призвал на срочную службу, а 27 октября 2018 года боец подписал с ВСУ контракт.

Служил старшим матросом, номером расчета гранатометного отделения взвода огневой поддержки 2-й роты морской пехоты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 10 октября 2019 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

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Похоронен 12 октября в Себино. У него остались мать, трое сестер и четверо братьев.

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