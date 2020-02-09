Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Закарпатской области.

"При задержании мужчины, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. В результате спецоперации задержаны семь человек ... Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы ГУНП совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом", - говорится в сообщении.

Задержание банды произошло в с. Нижние Ворота. По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и роту особого назначения полиции области. При задержании лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

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Отмечается также, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.













Следственно-оперативные действия продолжаются.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что, вероятно, эта преступная группировка связана со стрельбой в Мукачево, произошедшей 7 февраля. Тогда два человека были ранены.

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