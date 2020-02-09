Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
09.02.20 12:15

Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом". ФОТОрепортаж

На Закарпатье в субботу, 8 февраля, сотрудники правоохранительных органов провели специальную операцию, в результате которой были задержаны семь человек из преступной группировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Закарпатской области.

"При задержании мужчины, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. В результате спецоперации задержаны семь человек ... Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы ГУНП совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом", - говорится в сообщении.

Задержание банды произошло в с. Нижние Ворота. По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и роту особого назначения полиции области. При задержании лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

Отмечается также, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.

Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 01
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 02
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 03
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 04
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 05
Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая планировала установить контроль над регионом 06

Следственно-оперативные действия продолжаются.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что, вероятно, эта преступная группировка связана со стрельбой в Мукачево, произошедшей 7 февраля. Тогда два человека были ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100