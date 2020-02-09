"Достаточно приличный уровень", - Малюська без предупреждения посетил тюрьму на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Впечатления: достаточно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива - отсутствуют смесители, шланги для душа, потечет из трубы, за то и благодарить.
Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием.
Традиционно слишком много тех, чье пребывание в СИЗО затянулось (до 3 лет).
Также традиционно пожизненники находятся в более-менее приличных условиях. Здесь они активно пользуются библиотекой и теннисным столом.
Активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания. Один из собеседников попал в тюрьму в 25-летнем возрасте. Сейчас ему уже 45. Сочувствие сдерживает лишь осознание того, что за плечами каждого из них не менее 2 трупов.
Из загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто (именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса). Для разгадки нужна помощь зала))
Питание стандартно не очень, но точно есть", - сообщил министр.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська каждое воскресенье посещает одно из учреждений пенитенциарной системы. Так, 19 января он был в Лукьяновском СИЗО, 26 января - в одном из СИЗО Одессы, а 2 февраля - колонию в Бердичеве.