"Оскар-2020": триумф "Паразитов" и первые актерские "Оскары" Феникса и Питта. ФОТО

Решение Американской киноакадемии в этом году было немного неожиданным – статуэтку за лучший фильм получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Это первый южнокорейский фильм, получивший номинацию на "Оскар" - и сразу же взявший несколько статуэток, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Паразиты" Пон Чжун Хо стали первым неанглоязычным фильмом, получившим главную награду Американской Кинокадемии. Фильм также стал первой корейской картиной, отмеченной в номинации "Лучший иностранный фильм" (теперь эта номинация называется "Лучший международный фильм"). Картину также отметили за режиссуру и оригинальный сценарий Пон Чжун Хо (и соавтора сценария Хан Джин Вон).

У военной драмы "1917" Сэма Мендеса – три статуэтки, включая награду Роджеру Дикинсу за операторскую работу (второй "Оскар" в его длинной карьере после "Бегущего по лезвию 2049").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фильм "Додому" об отце, едущем в Крым хоронить погибшего на Донбассе сына, выдвинули от Украины на "Оскар"

Пон Чжун Хо

Два "Оскара" – у фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" – за актерскую работу Брэда Питта (первая актерская награда Киноакадемии в его карьере) и за лучшую работу художника-постановщика для Барбары Линг и Нэнси Хэй.

Брэд Питт

Две награды и у "Джокера" – за роль Хоакина Феникса (это также первый "Оскар" для него) и музыку к фильму авторства Хильдур Гуднадоттир.

Хоакин Феникс

Рене Зельвегер получила второй "Оскар" в свое карьере за главную женскую роль – в фильме "Джуди" про Джуди Гарленд.

Полный список победителей Оскара 2020.

Лучший фильм – "Паразиты"

Соперники в номинации: "Ирландец" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Маленькие женщины" "Брачная история" "1917" "Однажды… в Голливуде" "Форд против Феррари"

Лучший режиссёр - Пон Чжун-Хо

В номинации были представлены: Мартин Скорсезе ("Ирландец") Тодд Филлипс ("Джокер") Сэм Мендес ("1917") Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде")

Лучшая женская роль - Рене Зельвегер ("Джуди")

Номинанты: Синтия Эриво ("Гарриет") Скарлетт Йоханнсон ("Брачная история") Сирша Ронан ("Маленькие женщины") Шарлиз Терон ("Скандал")

Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс ("Джокер")

Соперники в номинации: Антонио Бандерас ("Боль и слава") Леонардо Дикаприо ("Однажды… в Голливуде") Адам Драйвер ("Брачная история") Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история")

Номинанты: Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла") Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо") Флоренс Пью ("Маленькие женщины") Марго Робби ("Скандал")

Лучшая мужская роль второго плана - Брэд Питт ("Однажды… в Голливуде")

Соперники в номинации: Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству") Энтони Хопкинс ("Два Папы") Аль Пачино ("Ирландец") Джо Пеши ("Ирландец")

Лучший иностранный фильм - "Паразиты" (Южная Корея)

В номинации были представлены: "Страна мёда" (Северная Македония") "Боль и слава" (Испания) "Корпус Кристи" (Польша) "Отверженные" (Франция)

Лучший анимационный фильм - "История игрушек 4"

Прочие номинанты: "Как приручить дракона 3" "Я потеряла своё тело" "Клаус" "Потерянное звено"

Лучший адаптированный сценарий - "Кролик Джоджо" (Тайка Вайтити)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нам необходимо снимать сериалы на украинском языке", - Бородянский

Соперники в номинации: "Ирландец" (Стивен Зеллиан) "Джокер" (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер) "Маленькие женщины" (Грета Гервиг) "Два Папы" (Энтони Маккартен)

Лучший оригинальный сценарий - "Паразиты" (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

Номинанты: "Брачная история" (Ноа Баумбак) "Достать ножи" (Райан Джонсон) "1917" (Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс) "Однажды… в Голливуде" (Квентин Тарантино)

Лучшая операторская работа - "1917" (Роджер Дикинс)

Прочие номинанты: "Ирландец" (Родриго Прието) "Джокер" (Лоуренс Шер) "Маяк" (Джарин Блашке) "Однажды… в Голливуде" (Роберт Ричардсон)

Лучший монтаж - "Форд против Феррари"

В номинации были представлены: "Ирландец" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Паразиты"

Лучший документальный фильм - "Американская фабрика"

Номинанты: "Пещера" "На краю демократии" "Для Самы" "Страна мёда"

Лучший короткометражный документальный фильм - "Научитьсякататьсянаскейтбордевзонебоевыхдействий (еслитыдевчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)

Номинанты: "В отсутствие" (In the Absence) "Жизнь захватывает меня" (Life Overtakes Me) "Иди, беги, ча-ча" (Walk Run Cha-cha) "Супермен из Сент-Луиса" (St. Louis Superman)

Лучший короткометражный фильм - "Соседскоеокно" (The Neighbors' Window)

В номинации представлены: "Братство" (Brotherhood) "Футбольный клуб "Нефта"" (Nefta Football Club) "Сария" (Saria) "Сестра" (A Sister)

Лучший анимационный короткометражный фильм - "Волосатая любовь" (Hair Love)

Номинанты "Дочь" (Dcera) "Котбуль" (Kitbull) "Незабываемо" (Memorable) "Сестра" (Sister)

Лучшие спецэффекты - "1917"

Прочие номинанты: "Мстители: Финал" "Ирландец" "Король Лев" "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший дизайн костюмов - "Маленькие женщины"

В номинации: "Ирландец" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Однажды… в Голливуде"

Лучший грим и причёски - "Скандал"

Номинанты: "Джокер" "Джуди" "Малефисента: Владычица тьмы" "1917"

Лучшая работа художника-постановщика - "Однажды… в Голливуде"

Номинанты: "Ирландец" "Кролик Джоджо" "1917" "Паразиты"

Лучший оригинальный саундтрек - "Джокер"

В номинации: "Маленькие женщины" "Брачная история" "1917" "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшая песня - "Рокетмэн" — (I'm Gonna) Love Me Again

Прочие номинанты: "История игрушек 4" — I Can't Let You Throw Yourself Away "Прорыв" — I'm Standing With You "Холодное сердце 2" — Into the Unknown "Гарриет" — Stand Up

Лучший монтаж звука - "Форд против Феррари"

Номинанты: "Джокер" "1917" "Однажды… в Голливуде" "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшее сведение звука - "1917"

В номинации: "К звёздам" "Форд против Феррари" "Джокер" "Однажды… в Голливуде".