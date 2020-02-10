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10.02.20 09:34

Икона, монеты, книги и медали: на границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата. ФОТОрепортаж

Украинка пыталась вывезти из Украины в Польшу более 100 предметов антиквариата. Работники Галицкой таможни изъяли предметы старины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины в Facebook.

"Предметы старины изъяли в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное". Гражданка Украины, как пассажир автомобиля, пересекала границу по полосе упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". О наличии товаров, ограниченных и запрещенных к перемещению через таможенную границу не указала", - сказано в сообщении.

Икона, монеты, книги и медали: на границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата 01

Во время таможенного досмотра в чемодане, который находился в багаже ​​отделении автомобиля таможенники нашли икону, монеты, банкноты, книги, картину, медали. Всего более 100 предметов.

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Икона, монеты, книги и медали: на границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата 02

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Предметы старины изъяты. Их направят на экспертизу для определения их ценности.

Икона, монеты, книги и медали: на границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата 03
Икона, монеты, книги и медали: на границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата 04
Икона, монеты, книги и медали: на границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата 05
Фото: Галицкая таможня/Facebook

Икона, монеты, книги и медали: на границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата 06

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