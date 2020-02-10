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10.02.20 11:29

Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Изъятые наркотические вещества направлены на проведение экспертизы. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали мужчину за хранение и сбыт наркотиков.

Во время санкционированного обыска в доме мужчины обнаружили семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом, которые изъяли и направили на экспертизу.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 2 млн грн.

42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 01
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 02
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 03
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 04
Более 80 кг каннабиса на сумму около 2 млн грн обнаружили у мужчины в Киеве, - Нацполиция 05

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