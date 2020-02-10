В общежитии Львова произошел пожар, госпитализирован один студент, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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10 февраля около 4:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул. Туган-Барановского. Пожар возник в комнате на четвертом этаже пятиэтажного студенческого общежития.

На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон здания шел густой черный дым. От персонала поступила информация о том, что из комнаты, где возник пожар уже вынесли в тяжелом состоянии одного парня, в здании еще могут находиться студенты.

С помощью специальных спасательных устройств пожарные вывели из задымленных помещений 3 человека, также эвакуировали на свежий воздух 20 человек. До прибытия медиков к месту вызова спасатели оказали домедицинскую помощь парню которого вынесли из горящей комнаты.

Пострадавшего студента 2001 года рождения, с отравлением продуктами горения госпитализированы в Львовскую областную клиническую больницу. В 4:36 пожарным удалось локализовать пожар, и в 4:39 полностью ликвидировали в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы.

В результате пожара огнем уничтожено матрас на площади 2 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 21 человека личного состава и 5 единиц спецтехники.

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