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10.02.20 15:09

Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны". ФОТО

Соглава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович поехал в страну-агрессор Россию. Нардеп устроил себе прогулку по центру Москвы.

Об этом Рабинович написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Раде пауза. Внуку у дочки в Москве-3 года. Решил поехать. Я был за эти годы в Москве несколько раз, но по одному маршруту: аэропорт -встречи-аэропорт. А тут смог и детей проведать и просто погулять. Прошелся по Центру, взглянул на мавзолей (почетного караула нет). Посмотрел ГУМ. Холодно! Люди очень благожелательны. Когда узнают,что из Украины-еще больше. Еще раз убедился,что вражду раздувают искусственно. Будем все делать,что б вернулся мир и здравый смысл", - заявил политик.

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Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: Люди очень благожелательны 01
Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: Люди очень благожелательны 02
Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: Люди очень благожелательны 03

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