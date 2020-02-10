За год количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 19,8 тыс. до 1,88 млн, - ГНС. ИНФОГРАФИКА

В частности, существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госналоговой службы (ГНС) Украины.

По сравнению с прошлым годом, упрощенцев увеличилось почти на 93,8 тыс. лиц. Так, если на 1 января 2019 г. на упрощенной системе налогообложения находились 1 390 000 человек, то на 1 июля 2019 г. их количество снизилось до 1 360 000 плательщиков. Впрочем, уже на 1 января этого года произошел рост до 1 500 000 предпринимателей. При этом третью группу выбрали 596 тыс. лиц, что на 79 тыс. больше, чем на 1 января предыдущего года.

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Соответственно наблюдается положительная динамика роста бюджетных поступлений от единого налога. Так, в 2019 году плательщиками были уплачены 24,95 млрд грн единого налога, что на 25,5% больше, чем в 2018 году.

"Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг", - отметил Председатель ГНС Сергей Верланов.

Так, в частности, планируется предоставление возможности для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога с помощью средств информационно-телекоммуникационной системы направить заявление о применении упрощенной системы налогообложения, подать запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога и получить выписку из реестра плательщиков единого налога.