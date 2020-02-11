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11.02.20 09:28

Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер. ФОТОрепортаж

Во вторник, 11 февраля, около полуночи в Голосеевском районе Киева произошло убийство. Недалеко от Столичного шоссе окровавленный мужчина вернулся домой и сообщил родственникам, что его ударили ножом в живот.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что до приезда врачей он не дожил: от полученного ранения мужчина скончался. 

Смерть пострадавшего констатировали на улице Замывная, в доме, где тот и проживал. По предварительной информации, он с трудом добрался до жилища, где сообщил падчерице, что его подрезали и он умирает. Та сразу вызвала скорую помощь и полицию, но ранение в область живота оказалось серьезным и мужчина скончался. Он не успел сообщить, как выглядел тот, кто нанес фатальный удар ножом.

Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 01

На момент смерти ему был 41 год. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Патрульные прочесывали частный сектор и прилегающие улицы, опрашивали свидетелей. Правоохранители разыскивают возможного убийцу или группу злоумышленников.

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Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 02

Ранее сообщалось, что на Троещине в массовой драке случилась поножовщина. Двое мужчин получили ранения.

Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 03
Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 04
Возле Столичного шоссе в Киеве подрезали 41-летнего мужчину: раненый пришел домой и умер 05
Фото: "Информатор"

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