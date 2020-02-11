Разобрали стену СТО и забрали сейф: полиция задержала на Львовщине группу серийных воров. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Как отметили в полиции, сейчас доказана их причастность к трем преступлениям, которые были совершены в течение ноября - декабря прошлого года на территории Львова. Все задержанные находились в розыске и неоднократно были осуждены за совершение имущественных преступлений.

Так, следствие установило их причастность к разбойному нападению на офисное помещение, к квартирной краже и краже сейфа с СТО.

"Путем подбора ключа к входной двери злоумышленники проникли в квартиру гражданина и похитили восемь тысяч долларов США и украшения на 200 000 гривен. Для того, чтобы попасть в помещение СТО фигуранты разобрали стену и забрали сейф с 70 тысячами гривен", - сказано в сообщении.

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Фото: сайт полиции