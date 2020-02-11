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11.02.20 12:32

Ахметов приезжал в НАБУ. ФОТОрепортаж

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

Журналисты Bihus.info зафиксировали олигарха Рината Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро, сообщает Цензор.НЕТ.

На фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Мерседес.

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В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

"Можно предположить, что визит олигарха связан с деятельностью его компании - ДТЭК. В начале августа 2019 г. НАБУ сообщил о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно увеличивала стоимость электроэнергии для конечных потребителей. Сама же "ДТЭК Энерго", например, в 2018 году получила более 5 млрд грн  чистой прибыли", - пишет издание.

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