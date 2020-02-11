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11.02.20 17:12

Оперуполномоченный на Киевщине подозревается в получении 28 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному Белоцерковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что работник полиции систематически требовал и получал от жителя г. Узин неправомерную выгоду за непривлечение его к уголовной ответственности за торговлю наркотиками. Общая сумма взяток, полученных стражем и его соучастником - 28 тыс. грн.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Оперуполномоченный на Киевщине подозревается в получении 28 тыс. грн взятки, - ГБР 01

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