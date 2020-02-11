Сотрудники Подольской и Полесской таможни разрешали ввозить автомобили и запчасти с заниженными пошлинами, чем нанесли свыше 1 млн грн ущерба, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что обыски прошли по факту злоупотребления властью и служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним с заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.







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