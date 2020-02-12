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12.02.20 10:03

ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, задержали работника следственного отдела Оболонского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, следователь требовал у гражданки неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США, за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество - получение кредита в магазине с использованием поддельного паспорта.

11 февраля 2020 полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 01

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании в отношении полицейского меры пресечения.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура города Киева. Оперативное сопровождение - Киевское городское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 02

Отмечается, что в случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 03
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 04
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 05
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 06
ГБР задержало сотрудника полиции Киева за вымогательство у мошенницы $1000 за непривлечение к уголовной ответственности 07

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