Дальнобойщики пикетируют Кабмин: требуют отменить взвешивание фур и уволить Криклия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. Кое-где на фурах закреплены плакаты: "Чиновники, не издевайтесь на автоперевозчиками".

Отмечается, что у перевозчиков всего 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.

При этом в сюжете отмечается, что водители маршруток, которые приехали на митинг, не смогли ответить, для чего они там.

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