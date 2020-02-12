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12.02.20 12:27

Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил в одном из заброшенных полуразрушенных от обстрелов зданий, вблизи линии соприкосновения обнаружили тайник с боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Изолировав место с опасными предметами от посторонних лиц, пограничники сразу вызвали взрывотехников ГСЧС и сотрудников Национальной полиции", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника 36 выстрелов ПГ-9, 16 выстрелов ПГ-7Л и 2 хвостовика.

Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 01

Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями ГСЧС для дальнейшей утилизации.

Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 02

Следственные действия продолжаются.

Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 03
Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 04
Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам 05
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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