Вблизи линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с более чем 50 выстрелами к гранатометам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Изолировав место с опасными предметами от посторонних лиц, пограничники сразу вызвали взрывотехников ГСЧС и сотрудников Национальной полиции", - сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника 36 выстрелов ПГ-9, 16 выстрелов ПГ-7Л и 2 хвостовика.

Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями ГСЧС для дальнейшей утилизации.

Следственные действия продолжаются.







Фото: пресс-служба Госпогранслужбы