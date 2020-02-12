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12.02.20 12:47

Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на киевский жилой массив Виноградарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках расследования уголовного производства следователи СБ Украины провели обыски, в частности в КП "Киевский метрополитен", ОАО "Киевметрострой", в их структурных подразделениях, в АБ "Укргазбанк" и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций. В ходе следственных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

Сейчас исследуется факт возможного завладения организаторами механизма бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе из-за безосновательного размещения 1,7 млрд грн на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 млн грн по процентам по депозиту.

Для предотвращения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4  млрд грн.

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Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 01
Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 02
Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 03
Разоблачен механизм завладения бюджетными средствами на строительстве метро на Виноградарь, - СБУ 04

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