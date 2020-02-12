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12.02.20 13:46

Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд. ФОТО

В селе Яренск, Архангельской области РФ, местная полиция задержала террориста самопровозглашенной "ДНР", гражданина Латвии Бенеса Айо, который известен по прозвищу Черный Ленин.

Об этом со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова пишут "Новости Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Бенес был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Террорист ДНР Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд 01

Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах "местной самообороны". А после этого направился в оккупированный РФ Донецк, где вступил в ряды боевиков "ДНР".

Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в оккупированном Донецке в качестве представителя "Компартии ДНР".

Террорист ДНР Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд 02

Как сообщает сайт "Миротворец", Бенес Айо является национал-большевиком из Латвии и активным участником "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке. В начале мая 2014 г. Бенес был депортирован из Украины за несоблюдение трехлетнего запрета на въезд в страну. Уже находясь в тюрьме в Риге, террорист попросил гражданство "ДНР" и получил согласие за подписью "премьер-министра ДНР" Александра Бородая.

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