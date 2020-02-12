Террорист "ДНР" Черный Ленин задержан в РФ для передачи Украине под суд. ФОТО

Об этом со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова пишут "Новости Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Бенес был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах "местной самообороны". А после этого направился в оккупированный РФ Донецк, где вступил в ряды боевиков "ДНР".

Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в оккупированном Донецке в качестве представителя "Компартии ДНР".

Как сообщает сайт "Миротворец", Бенес Айо является национал-большевиком из Латвии и активным участником "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке. В начале мая 2014 г. Бенес был депортирован из Украины за несоблюдение трехлетнего запрета на въезд в страну. Уже находясь в тюрьме в Риге, террорист попросил гражданство "ДНР" и получил согласие за подписью "премьер-министра ДНР" Александра Бородая.

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