СБУ разоблачила схему незаконного завладения 6 га земель лесхоза на Закарпатье. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывшая руководитель облуправления Госгеокадастра совместно с должностным лицом одного из районных отделов учреждения скорее всего причастны к незаконной передаче в частную собственность 4 земельных участков лесхоза", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, фигуранты нелегально переоформили на местных жителей территорию госпредприятия общей площадью 6 гектаров, которая затем была перепродана третьим лицам. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в техническую документацию на отчуждение указанной территории из государственного фонда.

Продолжается экспертиза по установлению нанесенного ущерба.





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Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к сделке.