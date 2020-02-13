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13.02.20 09:03

Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого. ФОТО

Четверо террористов российско-оккупационных войск были ликвидированы в районе Золотого-5 7 февраля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные опубликовала Ирина Иваненко в группе "Груз 200 из Украины в Россию" в Facebook.

"Федоричев Александр Валерьевич, 01.02.86 г.р., (Москва, Прохладный), убит 07.02.2020 г, в районе Золотое-5, вместе с еще тремя - Бурыгиным Н.С. (г. Пермь), Галичем А. и Люликовым А. Люликов местный, из г. Перевальск, а откуда Галич, пока выясняем", - написала она.

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Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 01
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 02
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 03
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 04
Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 05
Фото: Иваненко/Facebook

Напомним, ранее о ликвидации четверых наемников российско-оккупационных войск в районе Золотого украинскими военнослужащими сообщил блогер Necro Mancer, опубликовав часть заявления "народной милиции" террористов "ЛНР".

Уроженцы Москвы, Перми и Перевальска: стали известны имена четверых наемников РФ, уничтоженных украинскими воинами в районе Золотого 06

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