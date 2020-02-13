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13.02.20 09:45

Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. ФОТО

При содействии руководства Департамента патрульной полиции (ГЧП) оперативники внутренней безопасности Нацполиции, работники ГБР и прокуратуры задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области. Фигурантам грозит лишение свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Николаевское управление ДВБ НПУ получило оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были изобличены в сбыте среди своего окружения марихуаны", - сказано в сообщении.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве, под процессуальным руководством прокуратуры области начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества 01

Совместными действиями ДВБ НПУ, ГБР и прокуратуры, при содействии руководства ГЧП НПУ подозреваемых задержали сразу после сбыта ими наркотического товара. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.

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Патрульные задержаны на основании ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявление им о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Двух патрульных полицейских поймали на сбыте наркотиков в Николаеве. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества 02
Фото: сайт Нацполиции

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