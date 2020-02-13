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13.02.20 10:36

Филатов показал, как в Днепре бетонными блоками перекрыли вход в наливайку: "Если я уже лично в вас вцепился, то я вас за#бу". ФОТО

Продуктовый магазин "Градус" в г. Днепр, занимающийся торговлей алкоголем, сегодня утром заблокировали бетонными блоками.

Об этом  на странице в сети Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

Филатов показал, как в Днепре бетонными блоками перекрыли вход в наливайку: Если я уже лично в вас вцепился, то я вас за#бу 01

"Наливайка "Градус" на Титова. Крышуемая "правоохранителям" всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно, несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ГФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром", - говорится в подписи Филатова к опубликованному фото.

"Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за#бу. Даже если на меня возбудят ещё штук пять дел "за самоуправство", - добавил он.

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Филатов показал, как в Днепре бетонными блоками перекрыли вход в наливайку: Если я уже лично в вас вцепился, то я вас за#бу 02

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