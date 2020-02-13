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13.02.20 10:53

Деятельность нелегального элеватора, нанесшего около 20 млн грн убытков государству, разоблачили на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила на Днепропетровщине деятельность организованной группы, участники которой проводили незаконные операции по приобретению, хранению и экспорту агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор. Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки в 5 тыс. тонн сельхозкультур в месяц.

Участники группы принимали от местных фермеров зерновые культуры за наличные без оформления соответствующих документов и соответственно без уплаты налогов и сборов в госбюджет страны. К тому же хранение и просушка сельскохозяйственных культур осуществлялась с нарушением необходимых санитарных норм. На зерновые, соответственно, оформляли фиктивную документацию. Грузы организаторы сделки переправляли на речных баржах в украинские морские порты для продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Оперативники спецслужбы установили, что хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась в одном официальном отчете. Поэтому организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение 2019 года. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн грн, в результате чего государство не получило около 20 млн грн налогов.

Во время проведения обысков по месту расположения нелегального агротерминала правоохранители обнаружили документацию и черновые записи, Имущественный комплекс элеватора и другие товарно-материальные ценности процессуально изъяты.

По предварительным материалами расследования, выявленные нарушения касаются не только сферы налоговой дисциплины, но и норм градостроительства, охраны природной среды и техногенной безопасности. В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схеме. Также проверяется информация о возможной причастности должностных лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов к функционированию нелегального элеватора и незаконных сделок.

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Деятельность нелегального элеватора, нанесшего около 20 млн грн убытков государству, разоблачили на Днепропетровщине, - СБУ 01
Деятельность нелегального элеватора, нанесшего около 20 млн грн убытков государству, разоблачили на Днепропетровщине, - СБУ 02
Деятельность нелегального элеватора, нанесшего около 20 млн грн убытков государству, разоблачили на Днепропетровщине, - СБУ 03
Деятельность нелегального элеватора, нанесшего около 20 млн грн убытков государству, разоблачили на Днепропетровщине, - СБУ 04

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