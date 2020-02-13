Украинские воины взяли в плен наводчика-оператора "1 АК ДНР": наемник дает показания о преступлениях оккупантов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.
Сейчас задержанного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил. Российский наемник дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе.
Известно, что задержанный проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях "первого армейского корпуса российско-оккупационных войск".