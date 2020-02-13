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13.02.20 14:06

"И все-таки она вертится": власти Беларуси "подправили" герб, повернув изображение планеты от России к Европе. ФОТО

Изображение государственного флага и государственного герба должно появиться в обновленном законе "О государственных символах Республики Беларусь", депутаты готовят к рассмотрению в первом чтении проект соответствующего закона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белновости.

В обновленном дизайне герб Беларуси будет визуально выглядеть более объемным. Отмечается, что герб ожидают изменения, однако они будут несущественными. Например, изменится форма колосьев. Контур страны станет золотым, а не зеленым, как сейчас. Также изменится изображение клевера и льна. Помимо этого, в другом цвете будут изображаться контуры материков, которые присутствуют в нижней части земного шара.

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Более четким будет художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь".

И все-таки она вертится: власти Беларуси подправили герб, повернув изображение планеты от России к Европе 01

С левой стороны изображен обновленный герб из проекта закона об изменении государственной символики. Справа: текущий вид герба.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич отметил "плавный поворот государственного герба. Или земля вертится".

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"Беларуская власть решила подправить государственный герб. Официальная версия - сделать более контрастным, а звезду менее "милитаристской". Слева - старая версия, справа - новая.
Контрастно. Ну и динамика свидетельствует о том, что земля таки вертится. Очередной поворот Истории и на карте герба Россия уходит "в закат". В принципе, да, более контрастно получилось - тут тебе и море, и суша и всё остальное", - иронизирует Тышкевич.

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