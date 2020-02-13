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13.02.20 14:41

Чиновник ГФС Житомирщины незаконно выдавал топливные лицензии: ущерб бюджету превышает 700 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Один из руководителей управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области подозревается в масштабных злоупотреблениях при выдаче лицензий.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным спецслужбы, советник налогового и таможенного дела 1 ранга брал на рассмотрение заявления местных предпринимателей с неполным набором документов для получения лицензии на право осуществления хозяйственных операций с топливом. Коммерсанты вопреки требованиям регуляторных актов не предоставляли сертификаты, удостоверяющие принятия в эксплуатацию объектов реализации и хранения продукции.

Досудебное расследование установило, что чиновник с нарушениями выдал предпринимателям 77 лицензий на право розничной торговли топливом и его хранения. Через вероятно коррупционные действия чиновника общему фонду местных бюджетов нанесен ущерб на более чем 700 тысяч гривен.

Во время обысков в административном здании фискальной службы сотрудники СБ Украины изъяли лицензионные дела и другую документацию, которые будут приобщены к материалам следствия.

Чиновник ГФС Житомирщины незаконно выдавал топливные лицензии: ущерб бюджету превышает 700 тыс. гривен 01
Чиновник ГФС Житомирщины незаконно выдавал топливные лицензии: ущерб бюджету превышает 700 тыс. гривен 02
Чиновник ГФС Житомирщины незаконно выдавал топливные лицензии: ущерб бюджету превышает 700 тыс. гривен 03
Чиновник ГФС Житомирщины незаконно выдавал топливные лицензии: ущерб бюджету превышает 700 тыс. гривен 04

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Сейчас одному из руководителей управления объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Операция проводилась сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Хмельницком под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

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