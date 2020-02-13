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13.02.20 16:31

Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Инцидент произошел вчера в Днепровском районе столицы. Правонарушителю готовят подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Работники полка полиции особого назначения номер 1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства. Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца, при этом его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины. Однако беглец не реагировал на законные требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения.

Установлено, что мужчина ранее судим за кражу.

Позже в Нацполиции сообщили, что следственным отделом Днепровского управления полиции расследуются уголовные производства по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 01
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 02
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 03
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 04
Вооруженный водитель устроил погоню в столице, его удалось остановить, стреляя по колесам, - Нацполиция 05

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