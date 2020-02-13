В подвале пятиэтажки на Киевщине нашли тротил, жителей дома эвакуируют, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент Коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива", - говорится в сообщении.

Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек, жителей 70 квартир многоквартирного дома.

Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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