Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным ГБР, ОГП и СБУ разоблачили и задокументировали преступную деятельность группы мошенников.

Сейчас следователи Нацполиции завершают расследование уголовного производства, где фигурируют четыре человека. Им инкриминируют совершение преступления против собственности, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что злоумышленники обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органов государственной власти. Свои "услуги" мошенники оценивали в сумму от 50 до 150 000 долларов США.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

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Кроме того, правоохранители обнаружили два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонатор, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.

Поэтому в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт Нацполиции

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.