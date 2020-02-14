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14.02.20 09:02

Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция. ФОТОрепортаж

В столице полицейские разоблачили группу мошенников, которые продавали виртуальные должности. Фигуранты обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти. Цена за такие услуги достигала от 50 до 150 тыс. долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным ГБР, ОГП и СБУ разоблачили и задокументировали преступную деятельность группы мошенников.

Сейчас следователи Нацполиции завершают расследование уголовного производства, где фигурируют четыре человека.  Им инкриминируют совершение преступления против собственности, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция 01

Полицейские установили, что злоумышленники обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органов государственной власти. Свои "услуги" мошенники оценивали в сумму от 50 до 150 000 долларов США.

Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция 02

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

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Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция 03

Кроме того, правоохранители обнаружили два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонатор, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.

Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция 04

Поэтому в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Группу мошенников, продававших руководящие должности, разоблачили в Киеве. Цена за их услуги достигала $150 тыс., - полиция 05
Фото: сайт Нацполиции

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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