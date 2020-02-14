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14.02.20 11:14

Пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с пассажирами на Подоле: пострадали 6 человек, в том числе беременная женщина. ФОТО

В результате столкновения автомобиля "Ауди" и маршрутки травмы различной степени тяжести получили шесть человек, среди которых - беременная женщина. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел комуникации Киева в Facebook.

Вчера около 21:00 в Подольское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что на улице Кирилловской произошло дорожно-транспортное происшествие. 

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом. В результате происшествия трое пассажиров общественного транспорта, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

Пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с пассажирами на Подоле: пострадали 6 человек, в том числе беременная женщина 01

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Согласно данным проведенного теста, 28-летний водитель легковушки пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий.

Пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с пассажирами на Подоле: пострадали 6 человек, в том числе беременная женщина 02

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