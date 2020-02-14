Над Оманом снова "туман", камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Как же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

"Смутные сомнения"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Совпадение?

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин всегда с огромным уважением относился к украинцам, но, к сожалению, взаимности не слышим, - Песков

Начинаются торги?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

Зе!политика

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать". ВИДЕО

Боль

Камертон русского мира

Андрей?

Как всегда

Путинские мечты

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