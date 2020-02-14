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14.02.20 12:09

Над Оманом снова "туман", камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Как же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от ЕС Арьеву. ДОКУМЕНТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Смутные сомнения"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернулся из Омана на самолете, на котором в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев, - "Схемы". ВИДЕО

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Совпадение?

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин всегда с огромным уважением относился к украинцам, но, к сожалению, взаимности не слышим, - Песков

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Начинаются торги?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласен дать воду в Крым, если Россия выведет войска с Донбасса и мы установим контроль над границей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?" - Чубаров сравнил заявление главы фракции "Слуги народа" со сдачей всех украинцев полуострова. ВИДЕО

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Зе!политика

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать". ВИДЕО

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Боль

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Камертон русского мира

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Андрей?

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Как всегда

Над Оманом снова туман, камертон русского мира, путинские мечты. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Путинские мечты

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